- Netflix nous montre son Lupin

Publié le Mardi 29 décembre 2020 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Sorti du chapeau

Le 8 janvier prochain sort la série Lupin sur Netflix. Vous en avez sûrement entendu parler par les fachos de base qui ont ouvert leur bouche avant même de connaître l’histoire : le rôle principal sera campé par Omar Sy. Un enfant qui a grandi en banlieue et quia vu son père mourir après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Devenu adulte, Assane Diop va s’inspirer de son héros Arsène Lupin pour le venger.



Ça ne casse pas des briques comme pitch, mais on peut espérer que l’association du créateur George Kay qui a travaillé sur de bonnes séries comme Tunnel et Killing Eve, et Louis Leterrier à la réalisation (Danny The Dog, Insaisissables, Le Transporteur) peut en tirer de bons épisodes.



Netflix propose en avant-première un extrait pour poser l’ambiance de la série. Ce n’est pas une bande-annonce et c’est pourquoi on peut être sur nos gardes en voyant qu’une ligne de dialogue a été redoublée en post-prod et que la réplique qui suit n’est alors pas raccord. On espère que le reste des scènes a connu un meilleur soin. Allez, on croise les doigts pour que Netflix propose enfin une série française de qualité (oui je pense à Marseille et Marianne).