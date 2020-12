- Un premier trailer pour Black Gold

Publié le Mardi 29 décembre 2020 à 10:00:00 par Walid Hamadi

La fièvre de l’huile

Le studio polonais RockGame n’a pas encore sorti de jeu à proprement parler, mais a déjà 5 projets sur le feu tels que Ninja Simulator, Cowboy Simulator, Pirate Commander, Scrapnaut ou encore Yakuza Empire. Des univers très variés auxquels s’ajoute aujourd’hui Black Gold.



Dans ce nouveau simulateur, vous être un pionner de l’exploitation pétrolière au début du XXème siècle. Vous devrez embaucher des locaux, construire vos foreuses et les installer dans les champs de pétrole, gérer les crises qui vont survenir et surtout vous faire un paquet de fric en polluant la planète.



Voici un aperçu du jeu dont on n’a pour l’instant pas de date de sortie, mais une unique plateforme annoncée : Steam. Vous constaterez qu’on a déjà vu ce gameplay dans une bonne brassée d’autres jeux donc si vous êtes amateurs du genre, vous ne serez pas dépaysé.