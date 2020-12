- Apex Legends : Nouvelle vidéo narrative sur un personnage du jeu

Publié le Mercredi 30 décembre 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Ça a le mérite d'être bien fait

Electronic Arts vient de sortir une nouvelle vidéo narrative à l’occasion de la saison 7 d’Apex Legend.C’est le dernier épisode de la série « Histoire des Terres Sauvages ». Cette vidéo se concentre sur Pathfinder. Vous allez en appendre plus sur le personnage, son créateur, et les raisons de son incorporation au programme MRVN (Mobile Robotic Versatile eNtity, ou "Marvin").Notez que durant cette saison 7, les Apex ont déménagé à Olympus, une ville flottante.Le jeu est toujours disponible sur PC, PS4 et Xbox One, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.