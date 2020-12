(Test) Agatha Christie : The ABC Murders (Switch)

Publié le Mardi 29 décembre 2020 à 12:00:00 par Walid Hamadi

Une bien belle moustache

Il ne vous l’avouera jamais, mais Cedric a une fascination étrange pour les moustaches. On ne peut pas dire qu’il les aime ou les déteste, mais si jamais il converse avec quelqu’un qui en porte une, vous pourrez voir une certaine lueur dans ses yeux. Comme celle d’un enfant qui regarde pour la première fois un petit animal qu’il découvre… avant de le disséquer.



Alors quand il a vu la jaquette d’Agatha Christie : The ABC Murders, il n’a pas pu s’empêcher d’ouvrir la boîte pour contrôler immédiatement Hercule Poirot. Il voulait entrer dans tête et toruture le personnage en tirant sur sa propre pilosité faciale, ou en menaçant de raser ce qu’il avait mis tant d’années à entretenir et qui avait fait son image tout autant que son chapeau melon. Mais on ne peut pas faire ça dans le jeu. Alors non Cedric, tu n’as plus besoin de tenir ce rasoir !