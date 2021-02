Roguebook, un roguelike avec des cartes

Publié le Jeudi 4 février 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un remake de Dora, quoi

Prévu pour être une saga et donc avoir plusieurs suites dans les années futures, Roguebook est présenté comme un roguelike qui se joue à partir d'un deck de cartes à collectionner.Le jeu est développé par Abrakam Entertainment, les auteurs du jeu Faeria, et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The Gathering.Vous allez constituer une équipe de 2 héros, parmi 4 disponibles, et affronter dans des combats tactiques au tour par tour les légendes du Roguebook, un livre maudit.La démo est disponible sur Steam . Le jeu, lui, sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 24 juin prochain.