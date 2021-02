Total War : Warhammer III annoncé

Publié le Jeudi 4 février 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

En attendant l'épisode IV ?

Fort du succès des deux premiers opus, qui étaient, il faut bien l'avouer, plutôt réussis, Sega et Creative Assembly ont annoncé le développement de Total War : Warhammer III.Le jeu sortira à la fin de cette année.Ce troisième opus devrait être le dernier. Du moins... enfin... en tout cas, il conclut la trilogie voulue par Sega et Creative Assembly. On nous annonce de nouvelles races de personnages jouables, des décisions qui influenceront le conflit, encore plus de missions, encore plus d'intensité, bref, plus de plus et mieux que le mieux.On a quand même hâte de tester ça.