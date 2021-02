Narita Boy : un premier jeu old-school pour un nouveau studio

Publié le Jeudi 4 février 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sympa ?

Koba est un nouveau studio fraîchement créé dont le premier jeu, Narita Boy, est un hommage aux vieux jeux d'antan. Un pixel art plutôt réussi, si l'on en juge par cette première bande-annonce.Ce petit jeu d'action sortira sur PC, Nitnendo Switch, PS4 et Xbox One dans le courant de l'année.NIveau scénario, ça ne va pas chercher loin : le guerrier digital et son épée-techno vont aller, avec l'aide de la toute puissante "Cartemère" combattre les hordes d'ennemis corrompus.Mais en tout cas, ça a l'air sympathique.