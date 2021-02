Godlike Burger : un Rogue-like qui sent le Big Mac

Publié le Jeudi 4 février 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Les ingrédients sont les mêmes

Développé par Liquid Pug LLC et édité par Daedalic Entertainment, Godlike Burger est un rogue-like délirant avec quelques éléments de gestion.Vous devez diriger un restaurant mais également tuer les extraterrestres dans le but de les découper... et ainsi avoir de la viande pour vous burgers.Le jeu est prévu en accès anticipé au premier semestre 2021 mais propose d'ores et déjà une démo sur Steam