- Winds & Leaves : un nouveau jeu pour PS VR

Publié le Mercredi 3 février 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

J'ai fait l'amour avec un arbre

Dans Winds & Leaves, vous allez jouer un gardien dont le but est de faire pousser à nouveau des plantes, faire revivre la végétation d'un monde dévasté.Vous allez devoir puiser dans l'énergie du monde pour faire repousser les forêts et en découvrir les secrets pour lui redonner vie.Un jeu PS VR non violent à découvrir dans cette première vidéo. Le jeu sortira au printemps, bien évidemment.