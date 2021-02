- Pathfinder: Wrath of the Righteous, la bêta est disponible

Publié le Jeudi 4 février 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Alléchant !

Le nouveau jeu de la saga Pathfinder propose désormais les 4 premiers chapitres du jeu dans une première bêta. Pathfinder: Wrath of the Righteous continue donc cette sympathique série de jeux de rôle.Ambiance Fantasy, de la magie, des combats, de la tactique, des combats au tour par tour...Le jeu s'inscrit dans la longue lignée des RPG 3D isométrique à l'ancienne, comme on les aime. Notez que cette bêta correspond quand même à... 50 heures de jeu.Plus d'infos sur Steam , Ou sur le site officiel