- Little Nightmares II : Qu'est-ce que les cauchemars ?

Publié le Vendredi 5 février 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Flippant ?

Bandai Namco Entertainment Europe a mis en ligne une nouvelle vidéo de son prochain jeu, le très attendu Little Nightmares II.Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'illusionniste Derren Brown, connu pour ses émissions TV et ses shows de mentaliste, qui vous pose la question : Qu'est-ce que les cauchemars.Une vidéo d'ambiance pour le jeu, toujours prévu pour le 11 février sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Des versions PS5 et Xbox Series sont également prévues ultérieurement.