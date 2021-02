- Werewolf : The Apocalypse – Earthblood est disponible

Publié le Vendredi 5 février 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les dents longues...

Nacon et Cyanide viennent de sortir Werewolf : The Apocalypse – Earthblood sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Ce beat'em up raconte l'histoire de Cahal, un garou de la tribu de Fianna (lalilala...) qui a dû s'exiler suite à un "accident" provoqué par sa rage.Des années plus tard, il revient parmi les siens et trouve un clan dévasté, au bord de l'extermination...Bref, un jeu qui sent le chien mouillé, mais affectueux et qui arrive à se lécher les couilles sans tomber du canapé.