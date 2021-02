- Haven est sorti sur PS4, Nintendo Switch et l'Epic Game Store

Publié le Vendredi 5 février 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un p'tit bisou ?

Haven est un RPG dans lequel vous allez incarner un couple d'amants, Yu et Kay, qui se sont enfuits pour avoir le droit de rester ensemble et de vivre leur amour. Ils débarquent sur une planète inconnue et hostile. Il va donc falloir survivre. Et s'aimer. Et ne pas être séparés.Une histoire d'amour sur fond de danger qui est déjà disponible depuis quelques semaines sur Steam, Gog, Xbox One, Xbox Series et PS5. Le jeu est désormais disponible également sur PS4 et Nintendo Switch. Et sur l'Epic Games Store également.