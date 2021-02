- Essex: The Whale Hunter, vous allez pouvoir buter Moby Dick

Publié le Vendredi 5 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

J'en rêvais !

Qui n'a jamais voulu revivre ces douces années où les marins allaient, à bord de leurs fiers navires, harponner ces saloperies de baleines et leurs petits, dans le but d'obtenir de la viande et de l'huile pour les lampes ?Qui n'a jamais rêvé de se mesurer à cet animal massif et puissant, de lui crever les yeux avec vos harpons acérés avant de l'achever d'un geste sûr et bien placé ?Ultimate Games SA a annoncé le développement d'Essex: The Whale Hunter. Un jeu de baleinier. Il est prévu sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch... en 2023.Il y a le temps. Et la vidéo montrée n'est donc qu'une version peu avancée du jeu. Mais déjà prometteuse, même si on aurait préféré plus de sang et de vicères à l'écran.