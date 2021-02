Field of Glory II Medieval disponible !

Publié le Vendredi 5 février 2021 à 09:30:00 par Louis Vitrant

En l'an de (dis)grâce 2021

Le Wargame PC Field of Glory II, développé et édité par Slitherine Strategies, vient de rendre disponible sa campagne médiévale.Reprenant le cadre des champs de batailles de l'Europe du Moyen-Âge, vous pourrez à nouveau profiter du gameplay de ce jeu de stratégie en tour-par-tour dans de nouveaux scénarios, se déroulant entre 1040 et 1270.Cet add-on vous permettra de prendre le contrôle des armées de France, d'Angleterre ou bien encore de l'empire germanique.Le trailer de cette extension :