- Skatebird, un jeu de skateboard... avec un oiseau, donc

Publié le Jeudi 4 février 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Pigeon vole

Comme son nom l'indique, Skatebird est un jeu de skateboard... dans lequel vous incarnez un oiseau. Soit. Un jeu de skate somme toute classique, à première vue, avec son lot de figures de style, de sauts délirants, de combos... mais aussi de skateparks...La particularité de ce Skatebird, outre le jeu de mot pourri avec skateboard, est qu'en activant vos petites ailes, vous pourrez planer un peu plus et enchaîner les figures.Le jeu sortira cette année sur Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible.