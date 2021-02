- Skyforge est désormais disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 5 février 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

My Games et Allods Team viennent de sortir leur MMO Skyforge sur Nintendo Switch. Ce MMO SF vous emmène sur la planète Aelion, et vous place dans la peau d'un immortel doté de pouvoirs magiques. Le but va être, entre autres, de défendre votre terre.18 classes de personnages sont proposées.Le jeu est un free-to-play. Autrement dit, il est gratuit. Ce qui ne l'empêche pas de vous proposer plusieurs packs à la vente, packs qui vous permettront de récupérer des objets exclusifs. Des objets cosmétiques, uniquement, pour ne pas déséquilibrer le jeu.