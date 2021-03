(TEST) Crash Bandicoot 4: It's About Time (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 16 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un ton en-dessous

Le retour de Crash Bandicoot était une double bonne nouvelle. Déjà parce que c'est un personnage phare. Ensuite parce que ce nouveau jeu était réussi et totalement fidèle à l'esprit de la saga, à l'heure où les reboots ont tendance à plus ressembler à des jeux totalement nouveaux.Après y avoir joué sur PS4, nous avons eu le plaisir d'y jouer sur Nintendo Switch, dans une version qui vient tout juste de sortir.Mais la Nintendo Switch n'est pas la PS4 et surtout n'en a pas les capacités techniques. Et ça se sent...