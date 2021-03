Afterpulse : un shoot multijoueur sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 22 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Call of Nintendo Switch

Développé par le studio espagnol Blitworks et édité par Digital Legends Entertainment, le jeu Afterpulse est un shoot multijoueur, qui débarque sur Nintendo Switch le 30 mars prochain. Il sera vendu 19,99 €.Le jeu propose des combats dans des zones urbaines post-apocalyptiques, avec des armes modernes.Déjà sorti sur iOS et Android, le jeu sera cross-play : vous pourrez affronter avec votre Switch des joueurs sur les deux autres plateformes. Notez que la version Switch requiert un abonnement au service en ligne Switch Online.Vous pourrez vous lancer des combats en Deathmatch ou Team Deathmatch. Le jeu propose de très nombreuses possibilités de personnalisation de son personnage, notamment grâce à un large panel d'armes disponibles. Des Fast Pass sont également vendus pour avoir accès à des équipements et armes exclusives, ainsi que des boosters d'expérience et d'or.