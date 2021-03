Pile up!, c'est l'heure d'empiler des cubes

Publié le Lundi 22 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Apéricubes ?

Pile Up! est un petit jeu de réflexion qui se joue en coop. Vous incarnez un cube. Et on peut faire plein de choses avec plein de cubes, sachez-le.Le jeu est coloré, simple, et est destiné à être joué en famille.Il sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch cet été au prix de 14,99 €. Il vient de sortir sur PC, via Steam , ou via Gog.com