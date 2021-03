Falcon and The Winter Soldier, la critique de l'épisode 1

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un bon départ

Toujours aussi fan du MCU, Sylvain a fait sonner son réveil à 8h ce matin, après s'être tout de même couché à 5h du matin parce qu'il s'est refait l'intégrale des Captain America et des Avengers dans la nuit.Les cheveux ébouriffés, il s'est levé de son lit à la parure Avengers, dans son petit pyjama Captain America, a mis ses pantoufles Hulk et est allé visionner le premier épisode de Falcon and The Winter Soldier sur Disney Plus, affalé dans son canapé, emmitouflé dans son plaid Black Widow.A-t-il eu une érection aussi dure qu'Iron Man ?La réponse dans sa critique...