FAR S Ultra sort vendredi sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 24 mars 2021

Courses futuristes

FAR S Ultra est un jeu de courses futuristes dans lequel vous allez piloter des bolides entre vaisseaux spatieux et F1. Le jeu est une exclusivité Nintendo Switch. Il sort vendredi prochain, via le Nintendo eShop.Au menu du jeu, 5 coupes à remporter, chacune avec une difficulté différente, 15 circuits comprenant des conditions climatiques variées, 10 équipes à débloquer, 40 personnalisations de véhicule, 30 challenges, la possibilité de jouer jusqu'à 4 en mode local et 3 modes de jeu.Et une vidéo...