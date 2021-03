(TEST) Stronghold: Warlords (PC)

Publié le Mardi 23 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sur sa faim...

Saga qui a traversé les âges et réussi à s'installer au rang des valeurs sûres du jeu de stratégie et de gestion, Stronghold revient avec un nouvel opus : Warlords.Le temps a passé, les exigences ne sont plus les mêmes en termes de gameplay, de contenu, d'IA et même d'attente globale de la part des joueurs.Alors la série réussit-elle à se moderniser ?