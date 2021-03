- Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster annoncÃ© pour fin mai

Publié le Mardi 23 mars 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Y'a quand même un truc qui m'ennuie...

Atlus a annoncé la sortie de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster pour le 25 mai sur PS4, Nintendo Switch et PC. Il s'agit de la version remasterisée de Shin Megami Tensei III Nocturne sorti en 2003 sur PS2 au Japon.Le jeu vous plonge en plein chaos, alors que les démons ravagent la Terre. Vous allez devoir les combattre et de vos choix dépendra l'avenir de la planète.Ce JRPG remasterisé proposera des graphismes améliorés, des paramètres de difficulté ajoutés, une option de sauvegarde, le choix entre voix japonaises ou anglaises et une route alternative. Atlus explique que plusieurs bugs ont aussi été corrigés... ce qui n'empêchera pas le jeu d'avoir droit à son patch Day One, aussi surnommé patch "onsortlejeupasfinimaisonsenbranle".