- Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville sort sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 22 mars 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Rien de neuf à l'horizon

Sorti fin 2019 sur PC, Xbox One et PS4, le jeu Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville vient de sortir sur Nintendo Switch, en édition INtégrale.12 cartes supplémentaires et différents bonus sont inclus par rapport à la version de base.Et on reste sur le même scénario : les plantes combattent contre les zombies... Trois régions autour de Neighborville à explorer librement, 20 classes de personnages, six modes multijoueur en ligne... et un nouveau mode arène 4vs4 sont au menu de ce TPS (oui, il s'agit d'un shoot en vue extérieure et non pas d'un jeu de stratégie comme sur mobile).