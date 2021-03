Balan Wonderworld sur le point de sortir

Publié le Lundi 22 mars 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Balan prisonnier ?

Toujours prévu pour le 26 mars sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series, Balan Wonderwold est un jeu de plateformes et action dans lequel vous incarnez Léo et Emma. Ces deux jeunes gens découvrent un monde fantaisiste accessible uniquement par un mystérieux théâtre. A l'intérieur, ils vont faire la connaissance de Balan, un énigmatique maître de cérémonie qui va les envoyer en mission dans le monde de Wonderland afin de rétablir la joie et l'équilibre dans les coeurs et les esprits.Ce nouveau jeu Square Enix est signé des créateurs de Sonic, Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le Naoto Oshima (concepteur de personnages sur Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic).Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :