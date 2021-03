Diluvian Winds : Steampunk, survie et inondation

Publié le Lundi 22 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu au taupe

Diluvian Winds est un jeu de gestion et de survie dans lequel vous devez protéger votre communauté en faisant face à la montée des eaux.Vous vivez dans un phare et allez devoir l'étendre, le modifier, l'améliorer, dans le but d'accueillir chaque réfugié climatique. Les événements et les personnages que vous rencontrerez seront générés aléatoirement.Le jeu se déroule dans une ambiance Steampunk. Pas de date de sortie annoncée pour le moment.