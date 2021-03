Saviors of Sapphire Wings et Stranger of Sword City Revisited disponibles sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 22 mars 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Deux jeux pour le prix d'un seul

On vous rappelle le pitch : Après que l'Overlord des ténèbre, le terrible Ol=Ohma, a vaincu les Chevaliers de la Table Ronde, le monde a été plongé dans les ténèbres. Cent ans plus tard, un héros déchu revient à la vie et doit mener une nouvelle génération de chevaliers à l'assaut de l'Ol=Ohma pour que la lumière renaissent sur ce monde en perdition.Stranger of Sword City Revisited est désormais disponible sur Nintendo Switch. Ce JRPG ne vient pas tout seul : en bonus, vous obtiendrez un autre JRPG, Stranger of Sword City Revisited.Deux jeux pour le prix d'un. Que demande le peuple ?