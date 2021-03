- Zorro The Chronicles, The Game, pour la fin de l'année

Publié le Lundi 22 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et donc, Zorro a une soeur...

Développé par Bkom Studios, le jeu Zorro The Chronicles, The Game, est attendu pour la fin de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu est adapté de la série d'animation Zorro The Chronicles et se déroule, comme de bien entendu, en Californie, au XIXème siècle. Vous allez jouer Zorro mais aussi sa soeur Ines, parce ce que Zoroo a une soeur, ne cherchez pas c'est comme ça et puis c'est tout faut bien plaire aux petites filles maintenant quitte à massacrer une histoire et raconter n'importe quoi.Bref.De l'humour, de l'épée, des acrobaties. Youpi.