- Ready or Not, un nouveau FPS tactique

Publié le Mardi 23 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Rainbow Seven ?

Développé par Void Interactive et édité par Team17, Ready or Not est un FPS tactique, un peu à la manière d'un Rainbow Six Siege.Vous allez intégrer une équipe du SWAT et vous frotter à des situations périlleuses. Tout l'équipement des forces d'élite sont à votre disposition : boucliers, miroirs, grenades fumigènes et j'en passe...Vous devrez protéger les civils et mettre hors d'état de nuire les assaillants.Le jeu se veut réaliste dans son approche des combats et des situations. Mode solo, mode PvP et coop en ligne sont prévus. Le jeu sort prochainement en accès anticipé sur Steam