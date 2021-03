Top des ventes de jeux vidÃ©o en France

Publié le Mardi 23 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Carré Mirabelle

Call Of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales Demon's Souls

Assassin's Creed Valhalla Call Of Duty: Black Ops Cold War Hitman 3

Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Cyberpunk 2077

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D Luigi's Mansion 2 - Selects

Microsoft Flight Simulator Football Manager 2021 Les Sims 4

Comme chaque semaine, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit de la 10ème semaine de 2021. Et comme toutes les semaines, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Carré Mirabelle, un fromage à croûte lavée au lait thermisé, affiné à l’eau de vie de mirabelle, qui nous vient tout droit de Lorraine, bien sûr.Un top totalement inutile cette semaine, vu que rien ne change par rapport à la semaine dernière. On notera juste l'arrivée de Demon's Souls en troisième position sur PS5 ce dont, en réalité, tout le monde se fout.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 8 au 14 mars 2021 :