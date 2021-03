- Resident Evil Re:Verse en bÃªta ouverte le mois prochain

Publié le Mardi 23 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde est invité

Resident Evil Re:Verse est à mi-chemin entre le jeu à part et le mode multi de Resident Evil Village. Si vous achetez ce dernier, par exemple, vous aurez un accès total à Resident Evil Re:Verse.Quoi qu'il en soit, ce jeu multijoueur s'offre une bêta ouverte dès le 8 avril à 8h du matin, jusqu'au 11 avril, à 8h également.Pour y participer, assurez-vous d'avoir un compte ID Capcom, donc d'être enregistré chez eux. Comme son nom l'indique, elle est ouverte. Donc accessible à tous.Elle sera jouable sur PS4 et Xbox One, compatible PS5 et Xbox Series.Le jeu mettra à l'honneur les personnages les plus célèbres de la franchise, qui s'affronteront pour des parties de 4 à 6 joueurs.