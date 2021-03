Overcooked! All You Can Eat est sorti sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 24 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A table !

Team17 et Ghost Town Games viennent de sortir Overcooked! All You Can Eat sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One.Il s'agit de la version "ultime" des jeux Overcooked! et Overcooked! 2 avec tous les DLC, soit plus de 200 niveaux, des graphismes remasterisés 4K, un nouveau mode d'aide, et jusqu'à 60fps (30 sur Nintendo Switch).Le jeu est aussi cross-platform, ce qui vous permettra de tous jouer ensemble, quelle que soit votre plateforme de jeu.