Les plus grands scandales de casino

Publié le Mercredi 24 mars 2021 à 09:29:59 par Exterieur

L’univers des jeux d’argent en ligne (casinos et paris sportifs) connaît une incroyable expansion depuis des années. Pour se mettre à jour, les établissements de jeux en ligne se sont naturellement adaptés aux progrès de la technologie. Il va de soi que le niveau de sécurité a été renforcé, mais cela n’a pas empêché qu’il y ait des fraudes incroyables qui se chiffraient en termes de millions de dollars. Découvrez les trois plus grands scandales de casino de l’histoire.Si vous êtes familiers au monde du poker professionnel dans les casinos suisses et ailleurs, alors vous savez que Phil Ivey est l'un des plus grands champions de poker de l'histoire. Il a réussi à gagner plusieurs millions de dollars au jeu. Si on s’attendait à ce qu’il soit propre et honnête, malheureusement ce n’était pas le cas.Il a été surpris par le personnel du Borgata en train d’utiliser une tactique hautement manipulatrice. En connivence avec les fabricants des cartes, ils exploitaient les anomalies des cartes pour deviner le jeu de cartes des croupiers. La technologie a aidé les casinos à améliorer leur système de sécurité, mais même les derniers progrès peuvent être victimes des hackers habiles. Le Crown Casino en a fait la douloureuse expérience. Un hacker a réussi à pirater son système de surveillance et a volé 33 millions de dollars australiens. Personne n’a jamais su comment s’était déroulé le braquage, ni quelles étaient les identités des participants.L'un des plus grands scandales de l’histoire des paris sportifs s'est produit en 2006, lorsque les équipes du championnat de football professionnel italien ont été accusées de faire partie d’un système d'organisation des matches truqués.Des équipes de Serie A et de Serio B, y compris des géants tels que la Juventus, la Lazio, Le Milan et la Fiorentina, ont été démystifiées et correctement punies. Parmi les sanctions qui sont tombées, on compte la relégation en ligue inférieure, une déduction de points ou encore d'énormes amendes. La Juventus, l'un des clubs de football les plus populaires au monde, a été reléguée en Serie B et a déduit 9 points en début de saison.Les casinos existent depuis des siècles et font forcément l’objet de convoitise et de tentatives de fraudes. Bien que ces établissements mettent un point d’honneur à garantir leur sécurité et celles des transactions des joueurs, il arrive qu’ils subissent les attaques de certains individus et perdent de très grosses sommes d'argent qui se comptent en termes de millions de dollars. Ils sont forcément nombreux, divers et se sont perpétués au fil des années, mais vous avez pu prendre connaissance des trois plus grands scandales casino de l’histoire.