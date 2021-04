Subnautica Below Zero nous offre une bande annonce

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 09:45:00 par Théo Valet

Dur dur le métier d'explorateur

Subnautica Below Zero est une extension à Subnautica premier du nom. Vous savez, le jeu de survie sous l'eau où vous affrontez des créatures terrifiantes qui font la taille d'un sous-marin. Cette extension vous amène sur une autre planète au climat polaire. Vous pourrez non seulement visiter les nouveaux lieux sous-marins mais aussi terrestres. Et bien évidemment il y aura de nouvelles espèces, de nouveaux monstres et des nouveaux lieux à découvrir.En plus de ça, le jeu sort pour l'occasion sur Switch accompagné de l'extension, c'est pas magnifique ça ?Si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà précommander l'extension qui sortira aussi sur PC ainsi que sur les Playstation et les Xbox le 14 mai prochain.