- C'EST L'APOCALYPSE ! (Tom Clancy's Rainbow Six Siege)

Publié le Mardi 4 mai 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On va tous mourir alors ?

Dans le monde d’Apocalypse, la dépendance de l’humanité vis-à-vis de l’énergie nucléaire a finalement conduit à la chute de la civilisation et à l’émergence de deux clans, les Keepers et les Warband. Ces guerriers et pilleurs sont à la recherche de la dernière plante existante qui détient le pouvoir de faire renaître la vie sur Terre.

Ubisoft lance aujourd'hui et jusqu'au 18 mai, dans le cadre de la Saison 1 de l’Année 6 de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, un nouvel événement baptisé Apocalypse.Au cours de cet événement, les joueurs pourront avoir accès à une version post-apocalyptique de la carte Outback et un nouveau mode de jeu, Canister :Les joueurs vont incarner un des membres du clan des Keepers ou de celui des Warband afin de retrouver la dernière plante restante sur Terre.Enfin, 35 éléments de personnalisation exclusifs pour Fuze, Gridlock, Maverick, Nomad, Twitch, Maestro, Melusi, Rook, Smoke et Valkyrie seront inclus.