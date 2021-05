- Xbox Game Pass : arrivée de nouveaux jeux

Publié le Mardi 4 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Dragon Quest Builders 2 (Console & PC) – 4 mai

FIFA 21 (Console & PC) EA Play – 6 mai

Outlast 2 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 6 mai

Steep (Cloud & Console) – 6 mai

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console & PC) – 13 mai

Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console & PC) – 13 mai

Psychonauts (Cloud, Console & PC) – 13 mai

Red Dead Online (Cloud & Console) – 13 mai

Remnant: From the Ashes (PC) – 13 mai

Encore un mois riche en nouveautés pour le Xbox Game Pass. Ce mois de mai voit quelques belles arrivées. On vous rappelle une nouvelle fois le fonctionnement du Xbox Game Pass : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :