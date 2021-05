- PlayStation Now : les nouveautés du mois

Publié le Mardi 4 mai 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Dispo dès aujourd'hui

Jump Force : Jusqu’au 2 août

Nioh : Définitivement

Streets of Rage 4 : Jusqu’au 1er novembre

Encofe ce mois-ci, de nouveaux jeux débarquent sur le PlayStation Now, le service de streaming de jeux de Playstation. Et encore une fois, on vous le rappelle, ce service permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 via votre PS4, PS5 ou PC.Actuellement, plus de 700 jeux sont disponibles dans la liste.Les jeux qui débarquent ce mois-ci sont :Quant aux jeux qui ont quitté le service, ce sont : Call of Duty Black Ops 3, Kingdom Come : Deliverance et The Evil Within 2.