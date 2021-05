- Thief Simulator 2 annoncé pour 2022

Publié le Mardi 4 mai 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mains agiles ?

Thief Simulator 2 a été annoncé pour 2022. Il sortira sur PC et est même prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch... en 2023...Le jeu vous propose de devenir un voleur. Le tout en vue subjective.Observer les lieux, cambrioler, ne pas laisser d'indice, remplir des missions spéciales (voler des données, des boitures, des objets...) bref à vous de devenir le plus grand voleur de tous les temps...