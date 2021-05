Publié le Mardi 4 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Buronnier de l’Aubrac

Moto GP 21 Judgment Spider-Man: Miles Morales

Nier Replicant Remake FIFA 21 Moto GP 21

Nier Replicant Remake Moto GP 21 Judgment

FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War GTA V : Édition Premium

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D Super Mario 3D Land - Selects

Nier Replicant Remake Microsoft Flight Simulator Les Sims 4

Comme toutes les semaines, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit de la 16ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Buronnier de l’Aubrac, un fromage au lait de vache cru et entier. C’est un fromage à pâte ferme, pressée non cuite, qui vient de l'Aveyron.Et pour une fois, c'est le bordel dans le classement. Bon, on se doute que c'est juste temporaire et que dès la semaine prochaine, on retrouvera les jeux habituels. Mais en attendant, NieR Replicant (dont Vincent vous prépare le test) et Moto GP 21 sont venus bouleverser le classement. Tant mieux.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 19 au 25 avril 2021 :