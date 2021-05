Flashback 2 annoncé par Microids

Publié le Mercredi 5 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Euh... vous êtes sûrs ?

Près de 30 ans après la sortie du jeu culte Flashback, Paul Cuisset remet ça et vient d'annoncer qu'il développe actuellement Flashback 2, sous l'égide de Microids.Le jeu proposera la suite des aventures de Conrad B. Hart, le héros du premier jeu.De quoi craindre le pire, puisque en matière de revival, Microids a légèrement foiré ses dernières productions, telles que Les Tuniques Bleues ou Astérix et Obélix XXL , et que les dernières productions de Paul Cuisset, comme Subject 13 ou Amy, ont été (très) loin de nous convaincre...On se contentera quand même d'espérer le meilleur. Parce que Flashback, quoi...