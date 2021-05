Murder Mystery Machine : interview du studio Blazing Griffin

Publié le Mardi 4 mai 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Erreur de débutant

Tout excités à l'idée d'interviewer des pros du métier, Théo et Louis ont oublié plusieurs choses : prendre des captures de leur visio pour illustrer l'interview. Faire une intro (j'ai dû a réclamer). Mais à la limite, ces petits oublis de débutants peuvent aisément être pardonnés.Par contre, ce qui est intolérable, impardonnable et totalement LAMENTABLE, c'est qu'ils ont oublié de donner mon adresse.Rapport à la dernière question. On vous laisse la découvrir...