- La mise à jour de Watch Dogs Legion est disponible

Publié le Mardi 4 mai 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

J'ai bien fait de ne pas désinstaller le jeu

Après avoir sorti son mode coopération en mars dernier, Ubisoft revient à la charge pour les détenteurs du Season Pass et dévoile sa mise à jour 4.0 pour Watch Dogs Legion. L'occasion d'ajouter un nouveau personnage tel que Mina Sidhu, une cobaye de qui s'est échappé et qui peut user de pouvoir de contrôle mental. Vous aurez aussi accès à de nouvelles missions d'histoire notamment une liée à DedSec nommé "Swipe Right".En plus de ces deux gros éléments, les agents seront aussi mis à jour avec de nouvelles classes à recruter comme les DJs et les secouristes. On pourra enfin personnaliser la coupe de cheveux de nos agents ainsi que leurs tatouages. Enfin, de nouvelles capacités feront leurs apparitions comme le Pickpocket, le soin de vie et autres.Le mode Online n'est pas laissé pour compte et se retrouvera doté de trois missions à faire en coopération ainsi que de deux nouveaux gadgets comme le drone gardien et le drone de défense. Enfin, les joueurs disposeront de 5 nouvelles affectations en solo.Ubisoft ne compte pas s'arrêter là puisque, fin mai, une autre mise à jour ajoutera deux modes PvP. Puis, en juin, nous retrouverons Aiden Pierce dans une nouvelle suite de missions. Et enfin, en août, c'est August Darcy, une assassin tirée d'Assassin's Creed Brotherhood qui arrivera dans le jeu. Bref, vous aurez plusieurs occasions de ressortir le jeu si vous avez accroché.