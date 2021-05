Prinny Presents NIS Classics Volume 1 annoncé pour le 3 septembre

Publié le Mercredi 5 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Pingouin ?

Prinny Presents NIS Classics Volume 1 est une compilation des jeux Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters.Ces deux jeux de type Tactical RPG, datant d'il y a environ une quinzaine d'années et sortis sur PS2, vous proposent d'affronter des hordes de démons et monstres, et ainsi sauver le monde.Signé NIS America, Prinny Presents NIS Classics Volume 1 vient d'être daté. Et c'est le 3 septembre prochain qu'il sortira sur Nintendo Switch.A découvrir en vidéo.