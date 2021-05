Wonder Boy: Asha in Monster World arrive le 28 mai

Publié le Mercredi 5 mai 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Asha perchée ?

Wonder Boy - Asha in Monster World est le remake de Monster World IV sorti en 1994 et sorti, depuis, sur Mega Drive, PS3, Wii, Xbox 360 et PS2.Ce mélange de jeu de plateformes raconte l'histoire d'Asha, qui doit libérer les 4 esprits retenus prisonniers par des forecs maléfiques.Le jeu sort le 28 mai sur PS4 et Nintendo Switch, en version numérique et en boîte. 34,99 € pour la version numérique et 39,99 € (version limitée avec un manuel et une pochette réversible), 99,99 € (Edition Collector avec une carte, 2 bandes-son, un artbook et une balle anti-stress) et 179,99 € (Méga Édition Collector avec une figurine) pour les versions boîtes.