Dragon Quest Builders 2 est sorti sur Xbox One et PC

Publié le Mercredi 5 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La main au cube

Sorti sur Nintendo Switch il y a bientôt deux ans, et vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici , Dragon Quest Builders 2 vient de sortir sur Xbox One. Il est inclus dans le Xbox Game Pass.Tous les packs disponibles précédemment sur PC et PS4 sont inclus.Notez que le jeu était uniquement disponible, sur PC, via Steam et qu'il l'est désormais via le Xbox Store. Par ce biais, si vous achetez une version Xbox, vous pourrez aussi l'obtenir sans coût supplémentaire sur PC, et inversement.