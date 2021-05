The Colonists est sorti sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 5 mai 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Appelez-moi Johnny 5

Déjà sorti sur PC il y a presque 3 ans, The Colonists vient de sortir sur Nintendo Switch, PS4 compatible PS5 et Xbox One compatible Xbox Series.Dans ce jeu, vous allez, à la manière d'un Settlers ou d'un Anno, coloniser de nouvelles terres à l'aide de petits robots. Il vous faudra récolter des ressources, les raffiner, bâtir etc. à travers un mode campagne de 14 missions ou une partie libre dont vous pourrez ajuster les options.Le jeu a été retravaillé pour être adapté à la manette, l'IA a été revue et de nouvelles options de personnalisation des robots ont été ajoutées.