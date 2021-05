Destiny 2 : la saison du Symbiote débarque le 11 mai

Publié le Mercredi 5 mai 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur

Les Vex menacent la sécurité des habitants de la dernière Cité, et plongent le sanctuaire de l'humanité dans une nuit sans fin. Les Gardiens doivent faire alliance avec Mithrax, le Kall de la Maison de la Lumière, qui va leur enseigner la voie du Symbiote sacré. L'Avant-garde doit apprendre à maîtriser la nouvelle technologie symbiotique pour mettre fin à la simulation et faire revenir la lumière du jour.

Bungie a annoncé l'arrivée de la saison du Symbiote dans Destiny 2. Elle débutera le 11 mai et durera jusqu'au 24 août.Pendant cette saison, les Gardiens devront pirater la simulation vex via une nouvelle activité à 6 en matchmaking Surcharge. Le 22 mai, un nouveau raid sera lancé : le Caveau de verre, à travers l'espace et le temps afin de trouver Athéon.