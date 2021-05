Blood of Heroes : La bêta multijoueur a débuté

Publié le Mercredi 5 mai 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On vous en a parlé la semaine dernière, le jeu Blood of Heroes est un jeu multijoueur en arène, dans lequel vous allez diriger un héros célèbre de l'Histoire. Des combats qui se veulent exigeants et violents. Chaque combattant aura ses propres capacités, ses propres compétences.La bêta vient d'être lancée sur PC. Vous pouvez toujours vous y inscrire sur le site officiel Le jeu est aussi prévu sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.