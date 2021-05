- Lost Judgment, la suite de Judgment, pour septembre prochain

Publié le Lundi 10 mai 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Enquêtes au pays des Yakuzas

Sega a annoncé la sortie de Lost Judgment pour le 24 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit de la suite de Judgment, un spin-off de la série Yakuza sorti en 2019 sur PS4 ( notre test ici ) et ressorti en version améliorée graphiquement sur PS5 et Xbox Series le mois dernier.Lost Judgment reprend l'idée d'enquêtes à mener, de combats, à suivre le détective privé Takayuki Yagami, défenseur de la veuve et l'orphelin, des laissés pour compte par la Justice.Accompagné de l’ex-yakuza Masaharu Kaito, il combat le crime et s'attaque à une figure du grand banditisme à l'alibi en béton, mais pourtant principal suspect dans une série de crimes.De Yokohama à Kamurocho, Yagami utilisera de nouveaux gadgets et ira jusqu'à s'infiltrer dans un lycée, sous couverture, pour résoudre toute une série d'enquêtes secondaires, les School Stories. Les mini-jeux seront, bien évidemment, toujours de la partie.